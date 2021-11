Verde a Palermo, arrivano più di 16mila piante in 4 mesi: ecco da dove si inizierà

Arrivano a Palermo 16082 piante di varie specie, e nei prossimi 4 mesi verranno avviate anche le attività di piantumazione del progetto. Le attività di piantumazione avranno inizio il 29 novembre e saranno ultimate nel prossimo mese di marzo.

Da tale previsione, ovviamente sono da escludere alcune specie che, per permettere il corretto attecchimento, saranno piantumate nel periodo giugno 2022 (Whashingtonia filifera), condizioni meteo permettendo.

La Re.Se.T., ha già avviato tutta una serie di attività di pulizia e manutenzione del verde nelle zone interessate, azioni propedeutiche e necessarie per effettuare le relative piantumazioni. Sono stati infatti ripulite la zona Hardouin e l'area di via Tindari.

Re.Se.T. come detto ha predisposto un primo piano lavori per il periodo 29 Novembre- 31. Dicembre 2021, dove saranno piantati oltre 3 mila alberi.

“Finalmente - precisano il vice sindaco Giambrone e l’assessore Marino - si avvia quel piano di riqualificazione di alcune aree cittadine abbandonate da anni e/o che necessitano di una riqualificazione anche in termini di decoro, nonché la riqualificazione di alcune Ville Storiche della Città. A tal proposito si specifica che si inizierà con Villa Niscemi e Villa Trabia".

Reset, precisano, sta anche svolgendo attività come il montaggio dei giochi di Piazza Paladini e Largo Tindari, predisposizione dell’area sgambatura cani di Viale Lanza di Scalea e completamento dell’Area di via Guglielmo il Buono. Sono già state eseguite e completate le pulizie delle aree Hardouin e via Tindari, azione finalizzata ad avviare nella settimana successiva, la relativa piantumazione prevista a progetto, ed inoltre c'è stato il montaggio dei cestini e delle panchine a Pallavicino e Via Pitrè

