Piero Pelù a Palermo, foto in canottiera e tour per la città: "E se i mostri fossero reali come la piovra?"

Piero Pelù in canottiera a Palermo il 31 ottobre. Lo stesso artista, nella tarda mattinata di oggi, ha postato una foto su Facebook con sullo sfondo un murales, in una strada del capoluogo siciliano.

"E se invece che di fantasia i mostri fossero reali e spietati come la piovra? #Halloween #Halloween2021 #palermo #picnicallinferno #ragazzaccc", scrive il cantante, sul proprio profilo, durante un tour nelle stradine del centro storico di Palermo.

Pelù si è fatto un selfie con il suo tipico abbigliamento che non è sfuggito ai fan che sul profilo Facebook hanno fatto notare come il clima non proprio estivo non spaventi il cantante. "Quella canotta costituisce il 90% del tuo guardaroba invernale... beato te che non hai freddo", scrive una fan, "Canottierato a fine ottobre", evidenzia un'altra.

