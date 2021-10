La Chiesa di Palermo in festa per l'ordinazione di due diaconi e un presbitero

La Chiesa palermitana è in festa per Giuseppe Calafiore e Alessio Taormina, i due alunni del seminario arcivescovile che giovedì (21 ottobre), memoria del Beato Martire Giuseppe Puglisi, saranno ordinati diaconi per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice. Nel corso della solenne celebrazione eucaristica, nella Chiesa Cattedrale alle ore 18, l’arcivescovo ordinerà presbitero il diacono don Daniele Comito, anch’egli formatosi nel Seminario Arcivescovile di Palermo. «Il Signore continua a offrire doni alla nostra Chiesa - dice monsignor Corrado Lorefice - ed è significativo che questi nostri Diaconi e questo nuovo Presbitero inizino il loro cammino di servizio come sacerdoti all’inizio del cammino sinodale che coinvolge tutte le realtà della nostra Chiesa e nel giorno in cui la Chiesa fa memoria del martirio del Beato Giuseppe Puglisi». Per favorire coloro che non riusciranno ad avere accesso all’interno della Chiesa Cattedrale, la Celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali dell’Arcidiocesi (canale YouTube, sito www.diocesipa.it, pagina Facebook).

Giuseppe Calafiore

Il futuro diacono 38 anni, è nato a Palermo, risiede a Bagheria ed è originario della Parrocchia-Santuario Maria Santissima Immacolata. Dopo il diploma di Maturità scientifica ha vissuto diverse esperienze lavorative; l’ultima, prima dell’ingresso in Seminario, in ambito socio-sanitario. Si appresta a discutere la tesi per il Baccellierato in Sacra Teologia. In questi anni di formazione ha svolto servizio presso la Parrocchia Mater Misericordiae a Palermo e il Santuario Madonna della Milicia ad Altavilla Milicia. Diverse le esperienze di servizio vissute: campo-scuola estivo con i bambini e ragazzi dei quartieri Brancaccio e Sperone gestito insieme alle Suore di Madre Teresa di Calcutta; le attività nel gruppo scout Agesci di Altavilla Milicia; l’esperienza nell’Istituto Penale Minorile “Malaspina” di Palermo. Ha fatto parte dell’equipe del “gruppo Karol” come animatore vocazionale per ragazzi delle scuole superiori e ha vissuto l’esperienza di pastorale matrimoniale e familiare con “coppie in comunione”.

Alessio Taormina

Ventinoce anni, nato a Palermo, sarà diacono. Ultimo di tre figli, proviene dalla parrocchia Maria Santissima Assunta in Perpignano di Palermo. Ha conseguito la Maturità classica e ha successivamente intrapreso gli studi universitari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e il Conservatorio di Palermo per poi diventare studente della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Il suo percorso di formazione lo ha visto coinvolto, nel corso degli anni, in diverse esperienze pastorali: il servizio presso l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” di Palermo, la conoscenza delle Cellule di Evangelizzazione presso la Parrocchia Santo Stefano Protomartire, l’animazione dei gruppi vocazionali Karol e Immanuel del Seminario. Negli ultimi due anni ha svolto il suo servizio pastorale presso la Parrocchia Spirito Santo e ha completato il primo ciclo di studi teologici con il conseguimento del Baccalaureato. Attualmente frequenta i corsi per la Licenza in Teologia Dogmatica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze) integrandoli con quelli della Laurea Magistrale in Ontologia Trinitaria presso l’Istituto Universitario Sophia (Loppiano).

Don Daniele Comito

Ventisette anni, proviene dalla parrocchia San Gaetano di Misilmeri e ha svolto il servizio diaconale presso la parrocchia Santo Sepolcro di Bagheria. Cresciuto nel gruppo dei ministranti della parrocchia, ha maturato la scelta di consacrarsi al Signore nel contesto della comunità parrocchiale. Diverse le esperienze di servizio negli anni del Seminario, soprattutto in alcune parrocchie della Diocesi e nel gruppo vocazionale "Karol". Ha concluso gli studi teologici presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” nel settembre 2019. Negli ultimi due anni ha frequentato il corso magistrale di Scienze filosofiche e storiche presso l'Università degli Studi di Palermo e si è da poco laureato cum Laude.

