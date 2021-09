Luce dorata illumina il teatro Massimo, anche a Palermo l'iniziativa nazionale contro i tumori infantili

Il teatro Massimo illuminato da una luce dorata domenica alle 20. Anche a Palermo arriva l'iniziativa che coinvolge altre città d'Italia. Una campagna nazionale dal titolo "Accendi d’oro, Accendi la speranza” di Fiagop Onlus, in sostegno della ricerca in oncoematologia pediatrica.

In città aderisce al progetto l’Aslti, l’associazione siciliana contro la leucemia e i tumori infantili, pensato per sensibilizzare sui tumori in età pediatrica.

Coinvolti anche i paesi di Cefalù, Campofelice di Roccella e Balestrate. Anche qui domenica le sedi dei Comuni si illumineranno.

Il Nastrino dorato rappresenta le diverse tipologie di cancro infantile, per molti dei quali, nonostante i passi in avanti della ricerca clinica negli ultimi decenni, non esiste ancora una cura.

