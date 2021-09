Nozze reali in Sicilia: il principe Don Jaime di Borbone sposerà a Monreale la sua Charlotte

Grande attesa a Monreale per il matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Lindesay-Bethune. Le nozze reali si celebreranno il 25 settembre nella cittadina alle porte di Palermo.

L’aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo mai aveva assistito al passaggio di tanti 'reali e nobili passeggeri" come in questa settimana, notevole l’apparato di sicurezza a protezione predisposto dall’Autorità di Governo.

Sfrecciare di auto private con vetri offuscati che dagli arrivi dello scalo aeroportuale di Punta Raisi, conducono i pochi invitati eletti a partecipare alla kermesse reale, come ormai chiamata da molti. Molta attesa in città per l’arrivo dei Borbone Due Sicilie e dei loro ospiti dalle Famiglie reali europee e tanta curiosità per questa riservatissima famiglia "Duosiciliana" che, contraddistinta da uno stile di vita sobrio ed elegante, è connubio tra tradizione e modernità.

A parte la celebrazione del matrimonio a Monreale il 25 settembre, il programma del "Royal wedding alla siciliana", rimane conosciuto ai soli invitati e sembra impossibile penetrare la rete di protezione a salvaguardia della privacy degli sposi Reali e della relative famiglie.

Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie è nato a Madrid il 30 giugno 1996. E’ figlio primogenito del capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, il Principe Don Pedro, Duca di Calabria, Conte di Caserta e di Donna Sofia Landaluce y Melgarejo, pronipote dei Duchi di San Fernando de Quiroga. Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune è figlia di James Randolph Lindesay-Bethune, sedicesimo Conte di Lindsay, e Diana Mary Chamberlayne-Macdonald, Contessa di Lindsay, figlia di un gentiluomo della Regina.

© Riproduzione riservata