All'Orto Botanico di Palermo uno spettacolo in aiuto dei più fragili

Sul palco anche i ragazzi diversamente abili per un progetto di solidarietà. Un evento che chiama la musica a svolgere un importante ruolo sociale quello varato da Sabrina Tevere assieme all'Associazione Avo Palermo. La manifestazione è in programma domani - 10 settembre - presso l'Orto Botanico di via Lincon, a Palermo. Si comincia alle 17.30.

«Avo Palermo e Sabrina Tevere hanno organizzato anche in passato eventi e manifestazioni per migliorare la qualità di vita dei soggetti più fragili, dedicando ai più bisognosi tempo, amore passione e spensieratezza e creando un percorso di relazione e di integrazione tra i soggetti deboli e il mondo esterno».

Lo spettacolo prevede l’esibizione di ragazzi con disabilità e non, facenti parte dell'Accademia Energy Dance di Palermo, creata e diretta dai coniugi Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Lo spettacolo sarà curato da Elisa Campitelli, artista entrata nelle classifiche radiofoniche internazionali , nonché docente di canto. Ospite il cantante Armand Curameng, in passato concorrente a The Voice. Interverranno Giuseppina Tumminelli dell'Università di Palermo e Andrea Monteleone, presidente di Avo Palermo. Sul palco anche Giuliana Tarantino, Simone Corradi e Sharon D'Alessandro.

© Riproduzione riservata