Selvaggia Lucarelli è a Palermo, tra le foto su Instagram la promessa: "Parlerò dei rifiuti"

Il viaggio in Sicilia di Selvaggia Lucarelli non sta certo passando inosservato. Non c'è solo la denuncia sull'energia elettrica in tilt e sulla spazzatura non raccolta a Noto con tanto di polemiche, ma anche le foto su Instagram dei tramonti marsalesi, le bellezze di Trapani e della sua provincia ("Qualcosa di incredibile", scrive) e adesso anche Palermo.

Il capoluogo diventa improvvisamente protagonista nel racconto siculo dell'influencer e giornalista. Una carrellata di foto col puparo Mimmo Cuticchio, i Quattro Canti e la chiesa di San Cataldo con tanto di dichiarazione d'amore: "Palermo mi ha restituito quello che mi è stato tolto negli ultimi due anni: lo stupore di chi - viaggiando - si sente davvero altrove", scrive.

Ma sul tour a Palermo c'è lo spettro dei rifiuti. Nelle sue storie scrive: "La domanda più ricorrente: 'Belle foto. Ma parlerai dell'immondizia a Palermo? La risposta è sì. Ma fatemi prima osservare il quadro, poi vediamo insieme la tela, la pittura, il soggetto, la cornice...".

