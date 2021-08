UniCredit, proclamati i vincitori: primo posto alla start up palermitana Coloombus

Proclamati i vincitori dell’edizione 2021 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business rivolta alle startup e PMI innovative italiane “Tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy.

Giunte 700 candidature da neoimprenditori di tutta Italia. Di queste, 40 quelle provenienti dalla Sicilia.

Per la categoria Digital si è aggiudicata la prima posizione la start up palermitana Coloombus.

Alle aziende prime classificate UniCredit ha assegnato un riconoscimento di 10 mila euro. Le aziende selezionate partecipano in ogni caso a specifici servizi ed opportunità della piattaforma di business di UniCredit Start Lab.

Alcuni esempi: la possibilità di partecipare ad incontri con aziende Corporate clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche; la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali, in eventi dedicati; training manageriale di alto livello, tramite la Startup Academy e workshop tematici e tanto altro.

“Nonostante l’attuale difficile congiuntura, si conferma la dinamicità del fenomeno delle start up innovative anche in Sicilia dove abbiamo raccolto circa 40 candidature, con una forte concentrazione nel settore digitale e nell’innovazione Made in Italy e una buona presenza femminile in tutti gli ambiti", ha detto Salvatore Malandrino responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia.

