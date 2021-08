Calanìca Wine Tour, degustazioni al Forum di Palermo

Sarà il dehor de Le Putìe di Forum ad ospitare una delle tappe siciliane della seconda edizione del Calanìca Wine Tour, l’evento di degustazione firmato dalle cantine Duca di Salaparuta che si svolge nelle località più belle della Sicilia.

L’appuntamento, che per la prima volta coinvolge un centro commerciale, è rivolto a tutti i visitatori e ai wine lovers che, per l’occasione, avranno la possibilità di scoprire le novità della cantina e di ascoltare dalla voce dei protagonisti la storia di uno dei gruppi vitivinicoli più noti della nostra isola e del territorio italiano.

La degustazione-aperitivo si terrà mercoledì 4 agosto (dalle ore 18 alle 21) nella nuova area lounge de Le Putìe di Forum, uno spazio moderno che accoglie gli ospiti all’insegna del relax. A rendere ancora più gradevole e originale la serata una Wine Bike dalla quale sarà servito al pubblico il calice di vino preferito.

Cinque le etichette in degustazione affidate ai sommelier, che avranno modo di raccontare agli appassionati di vino quali sono le peculiarità legate al terroir e ai vari tipi di vitigno, che rendono unici i vini Duca di Salaparuta. Il focus della serata riguarderà il Calanìca nelle versioni Chardonnay, Grillo, Frappato, Syrah e Rosato; la nuova linea si distingue per essere particolarmente adatta all’aperitivo e alla stagione estiva, con vini freschi, briosi, fruttati, vellutati, intensi e accattivanti.

Tutti coloro che si presenteranno presso l'area allestita Calanìca nel dehor “le Putìe”, potranno degustare i vini della gamma. Inoltre, coloro che scatteranno una foto davanti al fondale e la posteranno sui social con #calanicawinetour e #ForumPalermo, riceveranno una shopper personalizzata Calanìca e un coupon da utilizzare in uno dei locali aderenti all’iniziativa. Questo coupon darà diritto ad una bottiglia omaggio a chi consumerà un pasto accompagnato da Calanìca.

All’interno della pagina dedicata al Calanìca Wine Tour https://www.calanicawinetour.it/ sono indicate tutte le informazioni riguardanti le tappe del tour e i locali aderenti. Per partecipare alla degustazione non occorre prenotazione.

Mercoledì 4 agosto, dopo l’aperitivo, i visitatori potranno approfittare dell’occasione per scoprire il ricco e variegato menù (di tradizione e internazionale) offerto dai nuovi punti di ristorazione Le Putìe di Forum o per dedicarsi allo shopping dei saldi estivi che si protrarranno fino al 15 settembre.

Per accedere in sicurezza all’interno del Centro Commerciale, la direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei negozi.

