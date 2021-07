Temptation Island, la palermitana Floriana perdona Federico: i due tornano insieme

Dopo il falò di confronto in cui Floriana aveva deciso di lasciare Federico, ieri sera - durante la puntata di "Temptation Island" - la ragazza di Palermo ha perdonato il fidanzato.

A chiedere un nuovo falò di confronto stavolta è stato Federico, nella speranza di ricucire il rapporto con la fidanzata. "Quella trascorsa è stata la notte più lunga della mia vita - ha spiegato Federico -. Oggi mi sento diverso, ho capito che ti devo attenzioni che non ti ho mai dato”. Federico ha rivolto a Floriana una vera e propria dichiarazione d'amore, leggendole una lettera.

"Ho sbagliato nei modi, - ha ammesso – sai che a me piace fare lo scemo, scherzare…".

Dopo un primo tentennamento, Floriana ha dunque replicato dicendo: "Le parole che mi hai dedicato sono molto belle, non lo metto in dubbio, però tu hai questo brutto vizio di sbagliare con le parole. Ti sei fatto due settimane di vacanza, mentre io piangevo. Per una volta puoi capire come mi sento io. Io da qui esco con te, ma appena torni come prima, faccio le valigie e vado via".

La riappacificazione è avvenuta dopo che Floriana, in un precedente falò, aveva attaccato Federico di averla fatta soffrire visto il suo comportamento all'interno del villaggio delle single. Confronti e scontri fra i due, durante i quali Floriana si era mostrata certa e sicura di lasciare il ragazzo.

A mandare su tutte le furie Floriana erano state le palesi attenzioni che Federico aveva dedicato ad una delle tentatrici del villaggio, Vincenza.

Un avvicinamento sempre più evidente, durante il quale Federico non si era risparmiato, mettendo Vincenza a paragone con Floriana, di cui ha parlato spesso male.

“Ho capito che lui non mi merita", aveva detto Floriana. “Io mi sono messo in gioco con quella ragazza per capire fino a che punto erano veri i miei sentimenti", aveva replicato Federico.

“L’amore che gli ho dato forse non lo troverà mai da nessun’altra”, aveva poi aggiunto la ragazza di Palermo. Dal canto suo, Federico ha poi capito solo successivamente di amare la sua ragazza, dalla quale ieri sera è riuscito a farsi perdonare.con la quache ha provato a richiamare per un nuovo confronto.

