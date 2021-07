Pigiama Walk&Run, torna a Palermo l'evento a sostegno dei bimbi malati di tumore

La Pigiama Walk&Run è pronta a ripartire. Sono aperte le iscrizioni per la storica camminata o corsa non competitiva per offrire assistenza ai bambini malati di tumore. L'appuntamento è per il 24 settembre alle 6 del mattino a Piazza Verdi, Palermo. La meta da raggiungere è il Parco della Salute Livia Morello, Foro Umberto.

L'evento dell’Arnas Civico - Di Cristina-Benfratelli di Palermo servirà a costituire un fondo a copertura delle spese di viaggio dei piccoli pazienti oncologici che devono partire per sottoporsi alle cure.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito della LILT di Palermo APS, indossare il pigiama e correre o camminare per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo, per la costituzione di un fondo a copertura delle spese di viaggio dei piccoli pazienti oncologici che devono partire per sottoporsi alle cure.

La raccolta fondi avverrà attraverso la cessione dietro donazione di un kit e una pettorina, i cui proventi verranno devoluti appunto al reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo. La LILT di Palermo APS è un’associazione di promozione sociale che si occupa di prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria e che da più di 20 anni opera quotidianamente a supporto dei malati oncologici e dei loro familiari e per la diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

© Riproduzione riservata