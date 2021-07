Borsellino, esce nel giorno del ricordo il videoclip dei Taligalè girato all'ufficio scorte di Palermo

Hanno scelto la caserma Lungaro di Palermo per girare il loro nuovo videoclip. Loro sono i Taligalè, con il brano «Le idee rimangono». Una canzone che racconta la storia di una delle tante scorte della città, impegnata a lavorare nella protezione di una persona.

La band dei Taligalè è formata da Corrado Nitto (tastiere), Giulio Lembo (basso) Toni Ribaudo e Lorenzo Piraino (chitarre), Vincenzo Castello (batteria), Maria Ilenia Castello e Claudio Fiscelli (voci).

Mercoledì 21 luglio e sabato 24 luglio la band suonerà sul palco del «Gelato & Pizza Village» al parco di Villa Tasca, in viale Regione Siciliana Sud Est, 397.

Qui, dal 21 al 25 luglio, si terranno spettacoli musicali ma anche di danza , di magia e di cabaret. Il ticket giornaliero prevede, oltre agli spettacoli, quattro degustazioni (due di pizza e due di gelato) da sfruttare liberamente.

Ecco il programma della rassegna

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

alle 16 seconda edizione concorso per pizzaioli professionisti «Mediterranean Pizza Award»

alle 17 inaugurazione e apertura Village

alle 18 spettacoli e intrattenimento

Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show

Jonathan Marquis con lo spettacolo «Equilibrio»

Agata Leale con lo spettacolo «Eterea»

alle 19.30 premiazione del concorso «Mediterranean Pizza Award»

alle 20.30 Taligalè in concerto

alle 21.30 Ivan Fiore show

alle 22 Stefano Piazza e la sua band in «Piazza Grande Show»

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

alle 17 Apertura Village

alle 18 spettacoli

Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show

Agata Leale

alle 19 Colpa del Blasco in concerto

alle 21 Toti & Totino

alle 22.30 Discoring ’80

VENERDÌ 23 LUGLIO

alle 17 Apertura Village

alle 18 spettacoli

Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show

Agata Leale

Salvo Lo Gerfo con lo spettacolo «È quasi magia»

alle 20 Ivan Fiore show

alle 21.30 Danza, Fuochi e Bolle sotto le stelle:

Red One Duo con lo spettacolo «Petie»

Brida Luna con lo spettacolo «Il rito del fuoco»

Agata Leale con lo spettacolo «Eterea»

SABATO 24 LUGLIO

alle 17 Apertura Village

alle 17.30 seconda edizione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d'Autore»

alle 18 spettacoli

Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show

Jonathan Marquis con lo spettacolo «Equilibrio»

alle 19.30 premiazione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d'Autore»

alle 20 Ivan Fiore Show

alle 20.30 Taligalè in concerto

alle 22 Shakalab in concerto

DOMENICA 25 LUGLIO

alle 17 Apertura Village

alle 18 spettacoli

Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show

Agata Leale con lo spettacolo «Eterea»

alle 19 Urban J Quintet feat. Alexandra Manduca in concerto

alle 20 Ivan Fiore show

alle 21 Sasà Salvaggio show in «Un’esplosione di Allegria»

alle 22 Massimo Minutella e The Lab Orchestra in concerto

