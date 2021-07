“Foresteria archeologica”, Marineo pronta alla riqualificazione: eventi anche per i più piccoli

Marineo pronta al rilancio con il progetto “Foresteria archeologica”. Un'estate ricca di attività quella proposta da Ancos Confartigianato, insieme all'associazione “Senza fissa dimora” formata da Anna Maria Grasso, 32 anni nel ruolo di presidente, Serena Ribisi e Fabio Lima, entrambi di 34 anni. .

Obiettivo: riqualificare l’area archeologica di Marineo così da renderla polo di attrazione per i turisti e i cittadini.

Il progetto è pensato anche per i bambini.

“Ci siamo impegnati per riqualificare qualcosa di nostro – dice Serena Ribisi, marinese di nascita –. La nostra area archeologica di Marineo vogliamo che diventi un bene culturale di comunità".

Le attività di “Foresteria Archeologica” partono dal giardino del Castello Beccadelli per spostarsi poi, a fine mese, dopo l’inaugurazione del 31 luglio dell’area archeologica Makella La Montagnola, proprio all’interno del parco.

In programma i laboratori didattici per i bambini. I bimbi in età di scuola elementare, saranno coinvolti da archeologi, restauratori ed educatori.

In programma anche un laboratorio teatrale sulle legende dell’antichità. Le attività andranno avanti fino a settembre.

