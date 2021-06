Dalla raccolta all'analisi, a Capaci una giornata di studio sui rifiuti in spiaggia

Si celebra domani la giornata mondiale dell’Ambiente. Per l'occasione Arpa Sicilia, con la collaborazione del comune di Capaci e dell’associazione LiberAmbiente, organizza un evento sul monitoraggio dei rifiuti spiaggiati.

L'appuntamento è per domani alle 9 presso la spiaggia libera - ex lido dell’Esercito, a Capaci. Non si tratta di una semplice pulizia della spiaggia, ma di un progetto più ampio denominato "Citizen science" ossia "Scienza dei cittadini". L'obiettivo è quello di apprendere le tecniche per raccogliere, categorizzare e analizzare il rifiuto secondo un preciso protocollo richiesto nell’ambito di applicazione della direttiva quadro Europea per la tutela dell’ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE – strategia marina).

Una vera e propria informazione ambientale così da applicare pratiche sostenibili per la salvaguardia dell'ambiente appunto.

© Riproduzione riservata