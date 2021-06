Unicredit al fianco della Sartoria Sociale a Palermo: donazione per l'acquisto di una stampante

UniCredit e altri benefattori scendono in campo per l'acquisto di una stampante digitale pensata per il progetto Sartoria Sociale della cooperativa sociale Al Revés.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera - sottolinea Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit -. Essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto sostenendo il mondo del volontariato".

La donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica. Si tratta di una carta etica attraverso la quale il due per mille delle spese effettuate dai clienti va ad alimentare uno specifico Fondo destinato a progetti di solidarietà.

"Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell’isola”, continua Malandrino.

Nello specifico stavolta è stato possibile fare questa donazione in favore della Sartoria Sociale, start up di impresa nel campo del riciclo tessile e sartoriale. Un laboratorio di cucito presso il carcere Pagliarelli di Palermo.

