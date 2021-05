L'oroscopo di domani, 5 maggio 2021: l'Ariete in amore ha voglia di fare sul serio

L'oroscopo di Barbanera di domani, 5 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Giove e Saturno favorevoli dall’Acquario, in amore avrete voglia di fare sul serio, di gettare le basi per un futuro stabile e duraturo.

Toro. 21/4 – 20/5

Una sensazione di pienezza e gioia di vivere caratterizzerà la giornata, grazie alla Luna in Pesci e a Venere e Urano che transitano nel segno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in Pesci avversa a Mercurio, un pizzico d’inquietudine potrebbe invadere i vostri pensieri, rendendovi particolarmente sensibili e ricettivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna in trigono a Marte. Avete fatto la vostra scelta, e a questo punto non vi lascerete fermare o distrarre da nessuno per conquistare chi vi piace.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno e Giove contrari, se vi sentite stanchi e sfiduciati, cercate la compagnia di un amico simpatico e ottimista, e presto tornerete in quota.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna e Nettuno sono nei Pesci: forse vi sentirete inondare da una marea di dubbi. Fatevi aiutare da un familiare a vedere le cose sotto la giusta luce.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giove e Saturno benevoli dall’Acquario vi infondono magnetismo, fiuto nel muovervi e anche senso pratico e una notevole concretezza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non fatevi abbagliare da idee strane, come quella di cambiare qualcosa nella vostra vita non sapendo bene però, né come né perché. Non siate impulsivi!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mercurio sfavorevole dai Gemelli vi farà sprecare energia in sterili battibecchi. Prima di pronunciare parole che possono ferire, pensateci bene.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per colpa di Marte in opposizione dal Cancro, più prudenza nella pratica sportiva, soprattutto se non siete abituati a un allenamento regolare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno austero e frenante nel segno, sarete chiamati a selezionare i rapporti e ad allontanare senza più indugi le situazioni insoddisfacenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel segno sorride a Marte, ma bisticcia con Mercurio: il partner sarà imprendibile. Un momento disponibile, l’attimo dopo insostenibile.

