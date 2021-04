La grigliata... in balcone, le dritte dei Sansoni per organizzare la Pasquetta in zona rossa

Come organizzare la Pasquetta in zona rossa? Lo sanno bene I Sansoni che tramite una gag condivisa sui social, hanno dato qualche dritta su come trascorrere il giorno dopo Pasqua in serenità nonostante la zona rossa.

Le restrizioni anti Covid da domani e fino al 5 aprile costringeranno tutti gli italiani a rimanere in casa, rinunciando alla tradizionale scampagnata fuori città.

Tuttavia, grazie al duo comico palermitano sarà possibile organizzare comunque una gita anche rimanendo in casa.

Basta partire puntuali dal bagno, - dicono nel video condiviso su Instagram - percorrere il corridoio e arrivare così nello spazio aperto dove si potrà fare la grigliata, ossia... il balcone. Un modo ironico dunque per sdrammatizzare questi giorni in cui saranno maggiori le restrizioni per evitare assembramenti dunque l'aumento dei contagi da Covid.

