Alla scoperta delle tartarughe marine, visite all'istituto Zooprofilattico di Palermo

L’istituto Zooprofilattico della Sicilia apre le porte del centro recupero Tartarughe marine.

Previste visite guidate per informare e sensibilizzare tutti alla difesa dell’ambiente e della tutela delle biodiversità.

In via Marinuzzi a Palermo infatti sono ospitati alcuni esemplari in difficoltà. Qui vengono curati e riabilitati, prima di essere liberati.

Ogni visita sarà effettuata dentro la sala vasche e durerà circa fra i 10 e i 20 minuti. Il tutto accompagnato da un tutor che spiegherà le attività del centro, e tutte le attività volte alla cura e al recupero delle tartarughe.

Chiunque fosse interessato alla visita, può prenotarsi tramite email all’indirizzo di posta cretam@izssicilia.it o tramite messaggio WhatsApp al numero 366.7740549.

Nella prenotazione occorre specificare il giorno in cui si intende fare la visita. Concesso un numero massimo di 6 persone.

