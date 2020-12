Musica, concerti fine anno in diretta streaming

Il Covid non ferma la musica classica. Concerti di fine anno in diretta streaming sono stati organizzati a Palermo, Terrasini e Cinisi da SiciliArte Opera Management con il patrocinio dell’assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo. Il cartellone prevede famose arie e duetti d’opera, ma anche canti di Natale.

"La cultura è vita - afferma il direttore artistico Nuccio Anselmo - e la musica fa bene all’anima, ha un effetto terapeutico su chi la ascolta. Ed è proprio con l’intento di regalare un pò di spensieratezza in questo anno così difficile per tutti, che anche quest’anno abbiamo deciso di non rinunciare ai tradizionali appuntamenti natalizi, seppure in diretta streaming e rispettando un rigoroso protocollo sanitario anti- Covid19".

Il prossimo appuntamento, "Christmas Carol", è per oggi, a partire dalle 19, in diretta streaming dalla Biblioteca comunale di Terrasini. Tre appuntamenti, invece, domani: alle 16, sarà possibile seguire nuovamente il concerto di musica classica "Christmas Carol", stavolta in diretta streaming dalla Chiesa di San Giovanni Battista di Cinisi. A seguire, alle 19, in diretta dalla Piazza Umberto I di Cinisi, la sfilata folkloristica, mentre alle 21.15, dall’Ex Antiquarium di Terrasini, verrà trasmesso il tradizionale Concerto di fine anno, con un repertorio di arie d’Opera e canti di Natale. Infine, il 31 dicembre, a partire dalle ore 21.15, dalla Chiesa Madre Santa Fara di Cinisi, verrà trasmesso il "Concerto di Natale".

Le dirette live saranno trasmesse dalla pagina Facebook SiciliArte Opera Management (https://www.facebook.com/siciliarteoperamanagement), e da quella dei Comuni di Terrasini e Cinisi, che hanno concesso il loro patrocinio. ANSA

