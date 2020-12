Franco Franchi morto 28 anni fa, una vita di devozione alla Madonna

Ventotto anni fa moriva Franco Franchi e ieri, in occasione della festa dell'Immacolata, Massimo Benenato, figlio dell'attore siciliano, ha voluto ricordare la devozione che l'attore aveva verso la Madonna. Questo momento significativo è andato in onda, ieri, su Raiuno durante la trasmissione "A sua immagine" condotta da Lorena Bianchetti.

Quest'anno a causa del Covid non ci sarà alcun evento per ricordare la sua morte. Dalle origini umili, uno di tredici figli di un muratore e della mamma che si occupava della manifattura dei tabacchi, Franco Franchi non ebbe nemmeno la possibilità di andare a scuola. Per tirare avanti, Franco Franchi si dedicò a numerosi lavori, dal "madonnaro" al facchino, dal banconista in una pasticceria all'artista di strada. Fu proprio tra i vicoli di Palermo, e soprattutto nella piazzetta che, grazie all'iniziativa dello storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Giuseppe Li Causi, porta il suo nome, iniziò a 13 anni a fare il saltimbanco salendo sopra una sedia.

Nel 1954 Franco Franchi si esibì insieme a Ciccio Ingrassia all'ex cine-teatro "Capitol" di Castelvetrano in quello che divenne il loro cavallo di battaglia "Core 'ngrato". Da lì la costante ascesa della coppia nel teatro, nel cinema e anche in tv.

