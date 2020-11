Angela Chianello firma un contratto con Lele Mora e anche stavolta è senza mascherina

Angela Chianello, meglio nota come "Angela da Mondello" ha firmato un contratto con l'ex agente dello spettacolo Lele Mora.

Non la fermano le denunce, né le sanzioni amministrative. Dopo la pubblicazione del video della canzone "Non ce n'è", la signora Angela vola al fianco di Lele Mora per firmare un "contrattino di rappresentanza", così lo definisce l'ex agente.

Il tutto viene documentato da un video postato sul profilo Instagram di Angela Chianello. Nelle immagini i due sono molto vicini, non indossano le mascherine e non rispettano la distanza di sicurezza. Ancora una volta, quindi, Angela da Mondello piomba al centro della bufera mediatica.

È stato lo stesso ex procuratore dei vip, però, a precisare di non essere l'agente della signora di Palermo in un'Instagram Stories. Sempre sul canale social, la signora Angela ha pubblicato un video di Lele Mora che, a chi gli chiede perché sostenere questa gente, risponde: "Tutti hanno bisogno di un poco di visibilità".

Soltanto pochi giorni fa, infatti, Angela Chianello era stata travolta dalle polemiche dopo aver registrato sulla spiaggia di Mondello un videoclip in cui canta e balla insieme a un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherina. Dopo le segnalazioni sui social la donna era stata denunciata e multata.

Una ventina di persone, alle 7 di mattina di domenica si sono esibite sulle piazzole di legno tra il Baretto e l’Albaria per girare il videoclip, non il primo a quanto pare della serie ideata da Angela e dal suo manager che ha persino scritto sulla sua carta d’identità «Agente di varietà».

