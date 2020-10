Lotto, a Isola delle Femmine una quaterna da 216 mila euro

Centrata una quaterna da 216.600 euro a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo: il fortunato ha giocato la combinazione 6, 12, 18, 20 sulla ruota siciliana con l'opzione LottoPiù, puntando complessivamente appena 4 euro.

La quaterna di Isola delle Femmine rientra nella classifica delle dieci vincite più alte del 2020, per l'esattezza si piazza al settimo posto a pari merito con altre vincite. Il Lotto tradizionale, inoltre, nel concorso di ieri ha regalato due terni da 47.500 euro a Napoli e a Santa Venerina, in provincia di Catania. Il 10eLotto invece ha dispensato un 9 da 50mila euro a Larciano, in provincia di Pistoia; il fortunato ha giocato a un'estrazione frequente scegliendo l'opzione Oro.

Complessivamente il concorso di ieri ha distribuito vincite per circa 34 milioni di euro, la versione tradizionale del gioco ha superato i 9 milioni, mentre il 10eLotto ne ha regalati oltre 24. Il montepremi dispensato dall'inizio dell'anno supera così i 3,4 miliardi. Restano infine nell'urna tutti i centenari in corsa, il capofila è il 18 di Genova (non viene estratto da 118 turni), seguito dal 57 di Venezia (a quota 108), dal 2 di Cagliari (105), dal 37 dei Napoli (104) e dal 14 della Nazionale, promosso centenario proprio con l'estrazione di ieri.

