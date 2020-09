Luci dorate al Teatro Massimo, Palermo lotta contro le leucemie e i tumori infantili

Domani, venerdì 25 settembre, alle 20, le colonne del Teatro Massimo di Palermo, saranno illuminate color giallo oro. L’iniziativa, in collaborazione con Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, è organizzata nell’ambito dell’ edizione 2020 della campagna internazionale di sensibilizzazione e prevenzione “Accendi d’Oro, accendi la speranza” - in programma fino a domenica 27 settembre in tutta Italia, organizzata da Fiagop Onlus.

È possibile aderire all’iniziativa, nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo, dove verranno distribuiti i tatuaggi con il nastrino d'oro a tutti i bambini e adolescenti, alle famiglie dei piccoli pazienti, e ai medici e agli infermieri.

Quest’anno, l’edizione di “Accendi d’Oro, accendi la speranza”, è dedicata ai “Fratelli d’Ombra”, al ruolo dei fratelli e, più in generale, delle famiglie dei bambini e degli adolescenti con una diagnosi di cancro.

© Riproduzione riservata