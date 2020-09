Gianni Morandi a Palermo tra foto e parole al miele: "Quanto è bella la Zisa..."

"Quanto è bella la Zisa e Palermo". Così, Gianni Morandi in un post pubblicato sui social ad esaltare la bellezza del capoluogo siciliano.

Il noto cantante bolognese si trova in questi giorni a Palermo e, con lo scatto di fronte al Castello della Zisa, non manca di consacrarne il valore: "Palermo è una splendida città. Ci vengo da più di cinquant’anni ma non avevo mai visitato uno dei suoi gioielli, il Castello della Zisa, costruito dagli arabi novecento anni fa. Una meraviglia fra le tante, in questa città..."

