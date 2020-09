Ogni giorno in palestra a 85 anni, la storia della palermitana Alba: "Mai acciacchi, solo cataratta"

Ha festeggiato i suoi 85 anni in palestra, la sua "casa" da ormai 35 anni. Generosa Balsano, per gli amici Alba, è l'eccezione che conferma la regola: allenarsi costantemente fa bene al corpo e alla mente, allontanando qualsiasi acciacco. Nata a Palermo il 7 settembre 1935, ha gestito un bar fino alla sua pensione. Da quel giorno ha scelto di trascorrere ogni giorno della sua vita tra step e tapis roulant, circondata da quelle che oggi è una grande famiglia.

"Da 35 anni vengo in palestra ogni giorno, non sono mai mancata - racconta Alba dopo aver spento le candeline - Le mie lezioni preferite? Jumo, aerobica, yoga, pilates e step". Una costante attività fisica di cui Alba va fiera: "Fino a oggi non ho mai avuto alcun acciacco o malattia, solo la cataratta", racconta.

"Alba è una pietra miliare dello stile di vita, sono onorato di averla come allieva da tantissimi anni" dice emozionato Emanuel, istruttore di Power Yoga.

