"Non ce n'è Coviddi", la signora Angela da Mondello sbarca su Instagram: 35 mila follower in 2 ore

La signora Angela, diventata famosa per la frase pronunciata a Mondello durante un'intervista a Canale 5, è sbarcata finalmente su Instagram. Un arrivo di certo attesissimo: in 2 ore dall'iscrizione il profilo @angelachianello_real ha totalizzato 35 mila follower. Numeri incredibili per Angela Chianello, che con la frase "Buongiorno da Mondello" e "Non ce n'è Covid" continua a far sorridere i suoi fan.

Migliaia i commenti nei 5 scatti pubblicati questa mattina. "Sei molto simpatica, ciao dalla Germania" scrive Rosalba, "Angela regina indiscussa dell'estate 2020" commenta Luca. Qualcuno addirittura le chiede un video dove recita alcune delle frasi che l'hanno resa celebre. Intanto il profilo è un crescendo di "segui", con una media di 1000 follower al minuto.

