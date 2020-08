Campus naturalistico per bambini all'Orto Botanico di Palermo: iscrizioni al via

Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione del Campus dei piccoli all’Orto Botanico dell’Universita degli studi di Palermo, il campo estivo naturalistico organizzato da CoopCulture, per trascorrere insieme all’aria aperta gli ultimi giorni d’estate prima di tornare sui banchi di scuola.

Pensato e dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, il campus ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo della natura, per imparare e divertirsi in compagnia, in un contesto sano, stimolante e istruttivo, ma anche quello di sensibilizzarli al tema della salvaguardia del pianeta. Un momento dedicato all’educazione ambientale più pura, ovvero quella che passa attraverso le sensazioni che un fiore, un albero, un nido di uccellini o una vasca piena di ninfee sono in grado di regalare. I bambini potranno scoprire nel più grande giardino naturalistico di Palermo cosa significa stare a contatto con la natura, in tutta sicurezza, guidati da un operatore esperto che racconterà storie e aneddoti.

Due giornate saranno dedicate alla scoperta di due musei molto speciali, il Museo Archeologico Salinas ed il Museo Doderlein, casa degli animali: animali e storia archeologica della nostra terra racconteranno la vita del passato, tra flora e fauna. I bambini potranno giocare, imparando i colori della natura, i nomi e le forme delle piante, districandosi tra una divertenti e istruttiva caccia al tesoro e laboratori sensoriali.

© Riproduzione riservata