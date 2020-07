Estate a Cinisi dopo il lockdown, agosto pieno di eventi musicali e spettacoli

Agosto ricco di eventi musicali e di comicità a Cinisi. Tutto parte dall'inaugurazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, che darà il via, diventando teatro sotto le stelle, ad un ricco cartellone estivo patrocinato dal comune di Cinisi e organizzato in collaborazione con associazioni ed esercenti del luogo, in particolare Albertini, Passalacqua Cafè e Chamaleon, che arrederanno gli spazi in cui si svolgeranno una serie di eventi di pregio, con una novità: la presenza in piazza degli esercenti che daranno la possibilità, a quanti vorranno, di vivere a pieno il cuore del paese.

Un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dell’Assessore alle attività produttive Leonardo Biundo, dell’assessore allo Spettacolo Verusca Pizzo e del consigliere Antonella Candido.

"Un lavoro di squadra nell'interesse della comunità - dichiara il sindaco del paese Giangiacomo Palazzolo -. Ringrazio gli assessori ed i consiglieri per essere riusciti in un'attività di rilancio che io stesso consideravo ai limiti del possibile. Una piazza nuova - conclude - con presenza di attività commerciali è il primo grande passo per una Cinisi da vivere diversamente".

Lo spettacolo inaugurale sarà il musical “The Lion King”, realizzato dall’associazione culturale “La Matassa” e patrocinato dal Comune di Cinisi, in programma per domani. Il fitto programma estivo sarà arricchito anche da numerosissimi eventi culturali: il prosieguo della rassegna “W la differenza”, alcuni recital di poesie e altri momenti di alto spessore artistico.

Dopo i periodi bui vissuti dalla comunità di Cinisi per via della pandemia, un impegno notevole da parte dell'Amministrazione comunale, che porta in piazza cultura e intrattenimento ma che nello stesso tempo prova a dare una mano all'economia locale. A giorni verrà pubblicato il cartellone completo sul sito del comune di Cinisi (www.comune.cinisi.pa.it).

