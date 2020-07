Palermo, al Forum "L'Arte dei Piccoli" con Giovanni Muciaccia

Sostenibilità, riciclo, ambiente e mare al centro de "L'Arte dei Piccoli", l'evento digitale organizzato al centro commerciale Forum Palermo.

Il format, creato dalla società Acqua srl, vede protagonista, in esclusiva, Giovanni Muciaccia ed rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Prevede laboratori digitali che saranno trasmessi sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram del centro commerciale.

L’artista pugliese, amato dai piccoli ma anche dagli adulti per le sue originali lezioni televisive che lo hanno reso famoso in tutta Italia, dialogherà ogni martedì - per quattro settimane dal 28 luglio al 18 agosto - con una platea di utenti del web attraverso divertenti ed educativi video laboratori che dureranno dai 20 ai 30 minuti.

Il format prevede che, durante ogni appuntamento, Giovanni Muciaccia insegni a bambini e ragazzi a realizzare artwork esclusivi insieme a lui.

I video di ciascuna sessione saranno anticipati (il sabato precedente e cioè: il 25 luglio, l’1, l’8 e il 15 agosto) - sempre sui canali social di Forum Palermo - da brevi pillole di lancio di 10-15 secondi in cui Giovanni Muciaccia, oltre ad annunciare il tema che tratterà nella puntata, svelerà in anteprima gli strumenti necessari e inviterà il giovane pubblico a partecipare alle sessioni di lavoro successive.

Il progetto “L’Arte dei Piccoli” è stato ideato e gestito dalla Business Unit Eventi con il contributo grafico della Business Unit Advertising della società Acqua – gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omnichannel, associato UNA, Confindustria Intellect e CNCC guidato da Davide Arduini e Andrea Cimenti.

© Riproduzione riservata