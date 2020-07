La palermitana Daria Biancardi vince la supersfida di All Together Now

La palermitana Daria Biancardi ha vinto la supersfida di All Together Now, il programma televisivo andato in onda ieri, su Canale 5. Uno show che ha visto competere sedici concorrenti, i migliori artisti delle due edizioni del game televisivo, con il trionfo della siciliana che, pur avendo accusato un edema alle corde vocali, ha vinto con il brano di Beyoncé "Listen".

"Con il problema che ho avuto - dice - non pensavo che ce l’avrei fatta. Ma ho ricevuto il sostegno da parte di tutti e alla fine è arrivato il trionfo». E poi prosegue: "Mi hanno detto che sono stata come un supereroe, come se avessi “vinto i mondiali, ma con una gamba rotta”. Quando hanno annunciato la mia vittoria, ero sorpresa. Ma adesso sono super felice",

