Palermo, riapre l'ambulatorio di Borgovecchio: campagna di raccolta fondi per le attività

L'ambulatorio medico sociale Borgovecchio di Palermo - attivo ormai da quasi 4 anni in via Archimede - nel cuore del quartiere popolare lancia un appello alla comunità palermitana, ai medici, agli operatori sanitari, alle aziende e farmacie del territorio.

Parte, dunque, una campagna di raccolta fondi – e materiali – utili al pieno rilancio dell'attività ambulatoriale.

Qui di seguito il link per aderire alla campagna.

"Siamo i volontari e le volontarie dell'ambulatorio - si legge in una nota -. Da 4 anni, ormai, operiamo nell'omonimo quartiere della nostra città. Siamo medici e non, sensibili e solidali con chiunque abbia necessità di dignitosi percorsi di cura. In questi mesi ci siamo impegnati nella lotta al Covid: negli ospedali, nei pronto soccorso, in corsia. Chiediamo il contributo di tutti voi".

Presto l'ambulatorio riaprirà garantendo di nuovo attività come visite specialistiche gratuite a disposizione del territorio. "Siamo impegnati in un importante sforzo con una fondamentale missione: riaprire in piena sicurezza. Locali sanificati, dispositivi di protezione per medici e fruitori: questi i pilastri su cui regge il nostro lavoro".

