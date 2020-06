Sorvolare le Madonie appesi a un filo: a San Mauro Castelverde la prima Zip-line tutta siciliana

Sale l'attesa per la prima Zip-line tutta siciliana. A breve, infatti, a San Mauro Castelverde aprirà al pubblico il primo impianto a volo d’angelo. Qui gli amanti del brivido potranno "volare" sospesi nel vuoto voleranno a mille metri di altezza, raggiungendo una velocità di oltre cento chilometri orari.

Il tutto fatto ovviamente in totale sicurezza, sostenuti da un cavo d'acciaio e legati ad una carrucola.

Emozioni forti dunque per tutti gli appassionati degli sport estremi. Durante la discesa sarà possibile ammirare il paesaggio e le bellezze del Parco delle Madonie. La super visione di tutto è affidata a degli esperti. La partenza avverrà presso l’ex Convento dei Benedettini per giungere, a fine percorso, in una casetta lungo la strada provinciale che dal paese conduce alla frazione di Borrello in contrada Pero.

