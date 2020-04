Feste di compleanno ai tempi del Coronavirus: addobbi, torta e collegamento video

Anche ai tempi del Coronavirus, stando a casa, si possono festeggiare i compleanni insieme ad amici e parenti...ognuno nella propria casa. È l’idea è di Ludò, partyplanner di Palermo.

I bambini avranno la torta a tema, gli addobbi, la canzoncina e saranno accanto a genitori e fratellini. I bimbi possono essere in collegamento video con un numero illimitato di invitati i quali on line possono anche assistere allo spettacolo di animazione e interagire grazie ad uno dei diversi laboratori creativi. Il tutto con la massima sicurezza, nel rispetto delle misure precauzionali anti contagio e con un prezzo “etico”.

“L’importante è festeggiare il compleanno, in un modo o nell’altro. Basta poco. Non serve fare grandi cose. Per i bimbi è un evento importante. Già da 7 anni organizziamo le feste a domicilio - dice Ludovica, la titolare - . Continuiamo a farlo con modalità diverse per la sicurezza e ad un prezzo abbordabile. E non è raro sentire il bambino ripetere: è stato il compleanno più bello della mia vita! Per una volta, lontani dalle distrazioni, mamma, papà, festeggiato ed eventuali fratellini si godono un momento di intimità senza precedenti. In attesa di tornare alla vita normale. Chi vuole può aggiungere alcuni servizi come la video conference dato che non si possono ospitare gli invitati fisicamente”.

