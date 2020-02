Palermo, morto Antonio Marsala: tifoso rosanero, fondò "I Travaglini" con Salvo Licata

È morto a Palermo, all’età di 85 anni, il notaio Antonio Marsala, che con Salvo Licata, nel 1966, fondò «I Travaglini», gruppo di cabaret che si esibiva in uno scantinato di via XX Settembre, al civico 40, e che annoverava tra i protagonisti attori come Gigi Burruano e Giorgio Li Bassi.

Prima de I Travahlini, Marsala aveva fondato il Centro universitario teatrale (Cut) dal quale era nato il «Teatro dei 172», luogo delle prime avanguardie cittadine, che aveva visto il debutto da regista di Michele Perriera.

Tra le sue passioni anche il calcio: tifoso rosanero e piccolo azionista della società negli anni Ottanta.

