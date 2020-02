"Palermo nel cuore 2020", per San Valentino la nuova installazione di Assofioristi

Un grande cuore di ortensie bianche per festeggiare San Valentino. E' la nuova installazione collocata da Assofioristi di Confesercenti Palermo, ancora una volta in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo.

Un'idea dedicata agli innamorati e non solo che potranno scattarsi una foto davanti al cuore bianco, realizzato dai fioristi Ignazio Ferrante, Luigi D'Antonio, Giuseppe Federico, Massimo Di Fiore, Tommaso Cospolici, Gioacchino Scaccio e Salvatore Procida. L'installazione sarà presente da oggi 13 febbraio a sabato 15, giorno di chiusura del foto contest sui social.

Basterà pubblicare sui social il proprio scatto con l'hashtag #palermonelcuore2020 per partecipare: la fotografia più bella sarà premiata con l'orso "Teddy" realizzato con rose rosse.

"Proponiamo questa iniziativa per il secondo anno di seguito - dice il presidente di Assofioristi, Ignazio Ferrante -. Nel 2019 il cuore era stato realizzato con garofani rossi, quest’anno con petali di ortensie bianchi, simbolo dell'amore puro e sincero. Vogliamo rendere uno speciale omaggio agli innamorati nel giorno dedicato anche ai fiori, ovvero San Valentino".

Si tratta di una installazione di oltre tre metri, creata con oltre seimila fiori di ortensie. Alla base si trovano ranuncoli, viole e i gerani.

"I nostri fioristi continuano a stupirci - afferma Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo - e dopo l'installazione dello scorso anno e quella realizzata nel periodo natalizio con "Un bacio sotto il vischio", questo grande cuore rappresenta sicuramente una dedica d'amore alla nostra città".

Presente all'inaugurazione anche l'assessore comunale alla Attività Produttive, Leopoldo Piampiano: "Una iniziativa che dimostra ancora una volta la grande presenza sul territorio di Confesercenti. L'amministrazione è lieta di condividere le idee dei commercianti che si impegnano per valorizzare la città".

"Vogliamo che iniziative del genere siano un appuntamento per i palermitani e per i turisti - dice Nunzio Reina, presidente dell'area Produzione di Confesercenti - e per questo ripetiamo 'Palermo nel cuore' con grande entusiasmo. I nostri fioristi, con amore e passione hanno reso magico un luogo già prezioso, d'altronde si tratta di un cuore dedicato a tutti gli innamorati, ma anche alla città".

