Caterina Balivo a Palermo fa colazione a palazzo Butera: "Innamorata di questa città"

Colazione fra sole e mare per Caterina Balivo sbarcata a Palermo. La conduttrice si è concessa un weekend nel capoluogo siciliano documentando con un selfie il suo soggiorno in città.

La foto è stata scattata ad ora di colazione, alle Mura delle Cattive, presso palazzo Butera. Sullo sfondo il Foro Italico.

"Colazione a Palazzo Butera, what else? Innamorata di Palermo", ha scritto la Balivo non nascondendo il suo amore per la città.

Complice un clima mite, insolito per il periodo, la Balivo ha indossato una minigonna e una maglia. Così la conduttrice ha voluto godersi qualche attimo di sole. Tanti i commenti soprattutto di palermitani che hanno elogiato la Balivo per aver scelto Palermo come meta, esaltandone la bellezza.

Nata a Napoli il 21 febbraio 1980, Caterina Balivo dallo scorso settembre conduce su Raiuno il programma Vieni da me, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.40. Ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell'ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 nasce sua figlia Cora.

