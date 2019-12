Arriva a Palermo M Orfei, il circo con trapezisti da record

Arriva a Palermo M Orfei, il circo con i trapezisti da record Flying Martini, un milione di spettatori, Transformers e King Kong.

L’unico in città, a piazzale Giotto, per le feste di Natale, dal 21 dicembre al 26 gennaio 2020.

Per la prima volta, dopo un decennio, piazzale Giotto, nel cuore della zona residenziale di Palermo, torna ad ospitare uno spettacolo circense, il circo M. Orfei con New Generation di Darix Martini in città dopo 9 anni.

Aprirà il suo tendone sabato 21 dicembre e resterà per tutte le feste di Natale, fino al 26 gennaio 2020.

Orario spettacoli: feriali 17.30-21, domenica e festivi 10.30-16.30-19.30, il 24 dicembre unico spettacolo 17.30, il 31 dicembre veglionissimo con unico spettacolo alle 21.

Giornate di riposo lunedì 20-21 e 22 gennaio.

Il circo M Orfei per stupire il suo pubblico punta sulle abilità ed il coraggio dei suoi artisti e sulla tecnologia avveniristica, effetti scenici e luminosi, bracci meccanici che trasformano la grande pista prima in un palcoscenico poi in un teatro.

Fiore all’occhiello del programma, di circa 2 ore, che ha già conquistato un milione di spettatori nel tour 2019, sono i giganti robot Transformers, King Kong, l’orchestra dal vivo, i trapezisti volanti Flying Martini, l’unica troupe europea di bascula non dell’Est, e l’esibizione al pallone con il pubblico dell’elefantino Dumbo, mascotte del circo.

