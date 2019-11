Forum Palermo compie 10 anni: torta gigante e show di Emanuela Aureli

Lunedì Forum Palermo festeggia i suoi 10 anni di vita con una torta gigante di 400 chili e uno show affidato all’estro e alla professionalità di Emanuela Aureli. L’attrice umbra, nota al pubblico televisivo per le sue divertenti imitazioni come quelle di Milly Carlucci, Fiorella Mannoia, Maria De Filippi, Raffaella Carrà, Monica Belluci, Mara Venier, Loredana Bertè e tante altre ancora, regalerà al pubblico del centro commerciale un monologo di trenta minuti tratto dal suo spettacolo comico Ce la farò anche stravolta. Un’occasione unica per ammirare dal vivo, in un colpo solo, l’Aureli e tutti i suoi personaggi, che sono davvero tantissimi: un vero e proprio condominio di gente affollata in una persona sola.

Il taglio della torta, realizzata in collaborazione con i pasticcieri dell’Ipercoop che si trova all’interno del centro commerciale, avverrà alle 17, a condurre il pomeriggio di festa e a presentare al pubblico Emanuela Aureli ci sarà Eliana Chiavetta.

In occasione del compleanno la galleria del centro commerciale sarà arricchita da un maxi mosaico di ritratti composto da centinaia di volti dei visitatori che, nello scorso fine settimana, hanno partecipato al contest fotografico dal titolo Alla nostra festa la star sei tu! Tutti coloro che riusciranno ad individuare il proprio volto all’interno del grande puzzle riceveranno un gadget messo a disposizione del centro commerciale che, per questa speciale occasione, metterà da parte anche un euro, per ogni persona che si sarà riconosciuta.

Il totale della raccolta che, per volontà di Forum Palermo, sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Palermo verrà utilizzato per acquistare l’impianto di illuminazione del campo polivalente (calcio basket) Oasi Sampolo per ragazzi diversamente abili.

La cultura della solidarietà è un tema importante per Forum Palermo, sono varie le iniziative che negli anni ha sviluppato e portato avanti, un modo per testimoniare la partecipazione e l’interesse verso la città, il territorio e i suoi abitanti.

La festa di compleanno sarà preceduta da un fine settimana dedicato al divertimento dei piccoli visitatori, sabato e domenica (dalle 16 alle 20) sarà ospite Slinky il pupazzone a forma di tubo che con i suoi divertenti contorsionismi intratterrà bambine e bambini.

Gli appuntamenti di novembre proseguono con il Black Friday che quest’anno si celebrerà il 29, per la tanto attesa occasione di shopping i negozi della galleria rimarranno aperti fino alle 22 per permettere ai visitatori di cercare le migliori occasioni di acquisto a prezzi scontati.

© Riproduzione riservata