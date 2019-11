Ambiente e salute in Sicilia, a Palermo l'"Incontro d'autunno" del Lions Club

Un protocollo d’intesa per la formazione della “Consulta Regionale Permanente sull’Ambiente”, finalizzata all’elaborazione di proposte condivise sulle tematiche ambientali regionali. Spazio anche alla salute con tavoli tecnici sullo screening del tumore del colon e del collo dell’utero.

Questi i punti principali dell’“Incontro d’autunno”, l’evento targato Lions Club Distretto 108 YB, in programma sabato 9 novembre, a partire dalle 9, all’Hotel San Paolo Palace, in via Messina Marine, 91, a Palermo.

“Vincere la sfida del nuovo Lionismo non è più esplorare i territori – dichiara Angelo Collura, governatore Lions Club Distretto 108 YB -. Sappiamo che per essere forti, credibili ed efficaci dobbiamo vivere dentro le nostre comunità, convinti che possiamo fare e non rimanere a guardare. Costruire solidarietà, impegnarsi ogni giorno per sostenere chi ha più bisogno, intervenire dove possiamo essere una risorsa. Noi Lions siciliani lo stiamo facendo giorno dopo giorno. C’è un grande entusiasmo intorno a noi. C’è energia pura che ci alimenta che ci fa essere protagonisti. Vogliamo metterci al servizio delle nostre comunità, senza clamori, ma sicuri di incidere. È l’impegno che ci sentiamo di prendere per costruire una Sicilia diversa, per non perdere mai la voglia di sognare e per testimoniare che i nostri sogni si stanno avverando a piccoli ma decisi passi”.

Nel corso dell’evento, seguiranno agli interventi “La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo” alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, e “Fondazione tra mito e realtà” con cenni storici, obiettivi e risultati conseguiti, nel corso degli anni, dal Lions Club Distretto 108 YB.

