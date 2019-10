Cosa fare a Palermo per Halloween, tutti gli eventi in città

La notte di Halloween si avvicina e anche a Palermo ci si prepara a far festa...in maschera! Ecco un elenco di eventi a cui è impossibile non partecipare (per bimbi e non solo).

Cominciamo con l'evento a San Lorenzo Mercato: si comincia domani alle 17:30 per la FestaLab che si terrà presso il Sanlorenzo Mercato per fare delle creazioni a tema Halloween e per divertirci con giochi e musiche e con la classica usanza di "Dolcetto o scherzetto" per le botteghe del Mercato. La quota di partecipazione alla FestaLab è di € 7,00 e la prenotazione è obbligatoria.

Si fa festa anche al Cantavespri, uno dei locali simboli della città, dove ad animare la serata sarà band più rockettara e matta, Jack & the Starlighters a partire dalle 22 al Cantavespri. La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding.

In occasione di Halloween torna "Safari Ghostbusters", caccia all'ultimo fantasma per tutta la famiglia. Nelle strade del centro storico di Palermo, si nasconderanno ombre misteriose, personaggi strani e oggetti magici. Piccoli “acchiappafantasmi” travestiti da mostri saranno alla caccia di fantasmi di tempi remoti, qr-code da collezionare tramite lo smartphone, ed enigmi di una città nascosta da risolvere. Si gioca a squadre, composte da bambini e adulti : min 4 .max 10 partecipanti. Bisogna rispondere a delle domande, superare delle prove, trovare gli indizi richiesti e “catturare” i fantasmi. Ecco l'occorrente per partecipare: abbigliamento comodo da “safari Ghostbuster”; macchina fotografia o mobile per fare le foto; App per la “scansione Qr-code”, connessione a internet, vestito in maschera, biglietto elettronico stampato o salvato nel mobile; acqua e snacks e…voglia di divertirsi!

Halloween all'insegna della musica all'Officina Di Dio, dove continuano i grandi concerti-omaggio anche il 31 ottobre. Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo mentre alle 22 saliranno sul palco gli Hanging garden tributo Cure.

Festa anche al Cagliostro Bakery, dove tutti dolci e dessert saranno a tema horror. Quale migliore occasione per festeggiare Halloween con dolci sanguinanti e cupcakes a forma di zucca? Per l'occasione la location sarà addobbata con corvi, ragnatele e zucche per rendere davvero unica la sweet experience.

Con Halloween torna anche la Sfilata dei Santi, ovvero la risposta dei fedeli a queste festa dalle origini celtiche. Si tratta di un’occasione per fare conoscere i santi più noti del nostro calendario attraverso una manifestazione che corre parallela ad Halloween, ricorrenza di origine celtica influenzata dalle tradizioni statunitensi, che ha preso campo anche nel nostro Paese. Torna per il terzo anno consecutivo, giovedì 31 ottobre, la Sfilata dei Santi, organizzata dall’associazione “Regina Coelorum” e dalla “Milizia dell’Immacolata”, che coinvolgerà un’intera comunità, da tempo all’opera per interpretare e raccontare la storia dei propri santi preferiti.

Il concentramento sarà alle 20.30 a piazza Pretoria, da dove si partirà percorrendo un piccolo pezzo di via Maqueda per incamminarsi lungo via Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Marina.

© Riproduzione riservata