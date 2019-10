Emma Marrone a Palermo: "Non vedo l'ora di guardarvi negli occhi"

Dopo una pausa obbligata Emma Marrone torna a sorridere, torna sul palco e torna ai suoi fan. Anche a quelli di Palermo. La cantante salentina raggiungerà con il suo instore tour anche il capoluogo siciliano il 31 ottobre per presentare il suo ultimo album "Fortuna".

"Questo disco rappresenta per me un buon motivo per sorridere e battere il tempo con i piedi, la consapevolezza di essere liberi e di poter viaggiare ovunque anche solo con la mente", ha spiegato.

Un mese fa la paura aveva avvolto Emma ma nonostante tutto aveva fatto in modo di non spaventare i suoi fan, contagiandoli con la forza che la contraddistingue dalla vittoria ad Amici. "Succede. Succede e basta - aveva detto -. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato".

Con "Fortuna" Emma festeggia non solo il suo ritorno alla musica ma anche un importante anniversario. Dieci anni sono passati infatti dal trionfo ad Amici, dieci anni di carriera che, dice, "non sono tanti ma nemmeno pochi. Sono il risultato dell'amore del mio pubblico (la mia Brown Crew) che da sempre mi ha accompagnato in questo viaggio a volte duro ma meraviglioso senza lasciare mai la mia mano, vi amo - scrive nei ringraziamenti del disco -. Ho imparato tante cose e spero di avere la possibilità di impararne ancora tante. Voglio imparare a non finire mai. Voglio essere io ma nuova ogni giorno". E ancora, come fosse un incitamento a se stessa: "Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti. E voglio stupirmi ogni volta per ogni piccola cosa inaspettata che accadrà. Voglio la bellezza intorno a me e i sorrisi buoni delle persone che mi amano davvero. Voglio continuare per tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Voglio la musica. Ancora e ancora. Per tutta la vita".

Fortuna (Universal/Polydor), che esce il 25 ottobre, era stato anticipato dall'atteso brano "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi insieme con Gaetano Curreri. Nella playlist anche tanti brani che portano la firma di Emma tra cui proprio quello che dà il titolo all'album.

