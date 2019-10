4 ristoranti, stasera in onda la puntata di Alessandro Borghese a Palermo

Alessandro Borghese sbarca a Palermo con la sua trasmissione 4 Ristoranti. Alla ricerca del migliore street food della città, lo chef Borghese è giunto in Sicilia per girare la quinta puntata della nuova stagione, che andrà in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno.

Si tratta della penultima tappa del giro d'Italia fatto da Borghese, che si concluderà all'Isola d'Elba. In gara Friggitoria da Davide di Davide Troìa, Da Mimì di Giuseppe Lo Iacono, Dainotti’s Apericapo di Arianna Dainotti e Roxy Street Food 1987 di Noel Casisa.

Secondo quanto prevede il programma, una volta giunto nel locale, Borghese ispezionerà la cucina, mentre i 4 ristoratori in gara daranno dei voti da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto.

© Riproduzione riservata