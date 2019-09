Palermo, a Villa Trabia torna l'appuntamento con "Tutti in natura"

Giardini, parchi, oasi. Ma anche scuole, aziende agricole e circonvallazioni stradali. Anche i luoghi più insoliti nelle città, o nei dintorni, possono offrire scampoli di natura da frequentare e difendere. Torna anche quest'anno, dal 14 al 22 settembre, 'Tutti in natura', l'evento di settembre grazie al quale la Lega italiana protezione uccelli (Lipu) intende far riscoprire alle persone l'importanza di frequentare gli spazi verdi urbani per riattivare un contatto più stretto con la natura. Giunto alla terza edizione, 'Tutti in natura', che si svolge in nove regioni per un totale di 27 appuntamenti (programma completo su www.lipu.it), propone quest'anno il tema 'Hai un albero per amico?' col quale intende sottolineare il ruolo fondamentale degli alberi, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche paesaggistico e ricreativo.

Gli alberi, dunque, sono al centro delle iniziative che la Lipu propone a Torino, Milano, Genova, Roma e Palermo e in altre oltre 20 piccole e medie città, comprese alcune oasi e riserve gestite dalla Lipu e adiacenti a centri urbani, dove offrirà giochi, letture, attività sportive e artistiche da svolgere all'ombra degli amati alberi. A Milano appuntamento sabato 14 settembre alla biblioteca Quarto Oggiaro e al parco di Villa Scheibler (ore 10), mentre a Genova ritrovo alle 14 di domenica 15 settembre alla biblioteca Lercari e Parco di Villa Imperiale. Molteplici gli appuntamenti a Roma: il 21 settembre in zona Pineto ritrovo alle 9,30 presso il Parco regionale urbano del Pineto di Roma, mentre il giorno seguente, 22 settembre, Tutti in natura sarà a Villa Borghese (Centro recupero della Lipu), dalle ore 10,30 e inoltre a Ostia, dalle 9,30 presso il Centro habitat mediterraneo, dove sarà anche liberato un rapace curato dalla Lipu.

Tra le grandi città anche Palermo, dove il 15 settembre ci si ritroverà alle 10 a Villa Trabia, e Torino, che dà appuntamento ai partecipanti domenica 15 presso il giardino della sede locale della Lipu. Ma le attività possono essere condotte tutto l'anno, sollecita la Lipu che invita a collegarsi al suo sito per sapere, per esempio, come allestire un albero ecologico a Natale o alla scoperta delle prime gemme in marzo

