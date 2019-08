Tony Colombo in vacanza a Palermo, il 20 settembre concerto al teatro di Verdura

Tony Colombo a Palermo si gode il mare di Mondello. Lo testimonia un selfie in cui Colombo fa il bagno, con tanto di dedica ai suoi fan: "Buon mare a tutti, baci da Palermo". Un indizio che conferma la presenza del cantante neomelodico in città. Una tappa che anticipa l'evento in programma per il 20 settembre al teatro di Verdura.

Qui infatti si terrà il concerto di Tony Colombo, con inizio alle 21. E, da quello che si legge sui social, i fan non stanno nella pelle. "Io non ci dormo la notte, aspettando questo giorno", scrive una fan. E ancora: "Sono sicuro che sarà un grande show".

Nei mesi scorsi, Colombo aveva fatto discutere per le sue sfarzose nozze con Tina Rispoli a Napoli. Cortei, carrozze e bande musicali per l'arrivo della sposa che hanno messo a dura prova la viabilità della città. Tanto che la coppia è stata poi multata. Una disavventura che Colombo ha sempre cercato di chiarire, anche in tv, mostrando le dovute autorizzazioni chieste e ottenute prima dell'evento.

"Il sindaco ha detto che lui non sapeva che doveva sposarmi – aveva rivelato il cantante con documenti alla mano -. Non mi sono inventato le cose, non mi sono fatto pubblicità addosso a nessuno”.

Tony Colombo è nome d'arte di Antonino Colombo, nato a Palermo l'11 maggio 1986. È stato battezzato artisticamente da Mario Merola in una festa di piazza a Palermo nel 1993.

A sette anni ha inciso il suo primo lavoro discografico dal titolo "A' villeggiante" vendendo 23 mila copie. A 9 anni ha iniziato la sua prima tournée in Europa.

Colombo è già padre di tre figli, avuti dalla prima moglie Luana La Rosa.

