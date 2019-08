Moda & musica: oggi a Cinisi Fashion Night con Nathaly Caldonazzo

Folk e chic, è la Sicilia che andrà in scena su una passerella di venti metri, oggi, su Corso Umberto I, per Cinisi Fashion Night, evento promosso dal Comune di Cinisi e prodotto dall'associazione culturale Sicilia IN, con la Rosi De Simone Eventi.

Vedrà sul palco la musica dei Calandra & Calandra, insieme alle collezioni primavera estate di aziende siciliane e la conduzione dell’attrice Nathaly Caldonazzo con la selezione musicale di Mauriziotto dj. Presente il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo e dell’assessore Salvatore Biundo. Ingresso libero.

In passerella Mikifrà, I colori di Roberta di Roberta Marotta, Gemme sul filo di Rosa Mandina, L’élite di Cinisi di Corso Umberto e da Palermo Totho Priano e Josh Turco di NHVR e la gioielleria Magie d’oro di Partinico, Giù per terra, moda bimbi. Sponsor Tam Casa Vacanze e Casa Vacanze “Le alcove”. Prevista anche una sfilata di abiti folk Ciancianedda Sona Sona. Allestimento e service di E20service. Trucco e parrucco Darioloris Cerfolli e Giuseppe Ferrara. Coordinamento backstage Vivia Cascio.

