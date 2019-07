Festa a Palermo per il primo anniversario di Mak Mixology

Grande festa per il primo anniversario di Mak Mixology, il locale all’interno della Galleria delle Vittorie, in via Bari 50 a Palermo.

Una serata a suon di musica in programma il primo agosto alle 20 per brindare insieme con i cocktail dalle raffinate alchimie.

Principe della serata sarà il “Cardamom Sour” il cocktail nato per l’occasione.

Atmosfera lounge, Mak Mixology è una delle location più suggestive nel salotto storico del centro di Palermo dove trascorrere una serata partendo dall’aperitivo mai scontato, elegante e dai sapori mediterranei.

Aperitivi che possono trasformarsi in cene estive. A deliziare, i piatti dello chef di casa Fabio Gandolfo per un locale moderno in un ambiente retrò che in un anno ha raccolto consensi e gradimento da parte del pubblico di tutte le età.

Da Mak Mixology il bere bene è di casa: il locale offre una gamma di cocktail che spaziano dai classici intramontabili alle ultime tendenze della miscelazione internazionale personalizzate nel pieno stile siciliano.

Drink studiati e realizzati dai Bartender Matteo Bonandrini e Luca Catanzaro, col supporto di Nicolò Cottone.

