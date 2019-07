Da Spagna e Romania a Palermo, via al training course di People Help the People

Educatori, animatori sociali e adulti provenienti dalla Spagna, dalla Romania, dalla Polonia e dalla Bulgaria e dall’Italia parteciperanno dall'8 al 12 luglio al Training Course a Palermo organizzato dall'associazione People Help the People in collaborazione con il Centro Internazionale delle Culture Ubuntu.

Un incontro che si svolgerà nell'ambito del progetto “European Network for Social Inclusion - ENSI” finanziato dal Programma Erasmus+ KA2.

Il Training Course sarà condotto in lingua inglese ed attraverso metodologie non formali utilizzando processi di facilitazione e della partecipazione attiva.

Ensi è un progetto che vede coinvolti partner di diversi Paesi europei, il cui obiettivo è confrontare i metodi adottati in questi luoghi al fine di sviluppare un modello comune di apprendimento linguistico che possa essere utilizzato indipendentemente dal paese di origine.

