Coop "Giorgio La Pira", donato un mezzo per il trasporto dei medicinali a Palermo

Non solo farmaci gratuiti per i più bisognosi ma adesso anche un mezzo a quattro ruote per il trasporto degli stessi in giro per la città.

L’attività solidale di raccolta e distribuzione gratuita di farmaci, donati dai cittadini e gestita dalla "Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus”, ha acquisito dopo poco più di un anno dall’inizio della sua attività, un mezzo a quattro ruote a norma di legge e utile per il trasporto di medicinali.

Il veicolo è stato acquistato al Motor Village Palermo di Via Imperatore Federico, grazie ad un generoso contributo da parte delle attività commerciali Aurobindo Pharma e Megatech Expert City Bagheria di Gioacchino Passarello.

“L’attività di raccolta dei farmaci donati dai cittadini è svolta dalla nostra cooperativa in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, grazie anche alla collaborazione delle Farmacie dei Comuni di Palermo, Altavilla Milicia, Bagheria, San Giuseppe Jato e Santa Flavia- dice Gianfranco Marotta presidente della Giorgio la Pira onlus- L’attività solidale è partita a maggio 2018 e in soli tredici mesi sono stati raccolti e redistribuiti ad indigenti e bisognosi oltre 23.000 confezioni di farmaci, per un valore di oltre 340.000 euro”.

