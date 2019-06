Johnny Galecki, la star di “The Big Bang Theory" fa visita ai parenti a Termini Imerese

In Sicilia per partecipare ad Etnacomics, dopo aver fatto tappa a Catania, Johnny Galecki si è concesso una passeggiata a Termini Imerese accolto dal clamore dei fan.

A tutti noto per il ruolo di Leonard Hofstadter nella serie tv “The Big Bang Theory”, Galecki non ha mai fatto mistero delle sue origini sicule. L'attore è nato a Bree, in Belgio, il 30 aprile del 1975. Suo padre Richard è un militare statunitense di origini polacche, mentre la madre si chiama Mary Lou Noon, ed è una consulente immobiliare. Statunitense, la donna vanta origini irlandesi e siciliane, precisamente palermitane. Il padre di Galecki è stato membro della United States Air Force in una base in Belgio. All'età di 3 anni, la famiglia Galecki ha fatto ritorno negli Stati Uniti a Oak Park, in Illinois.

Giunto dunque a Termini Imerese si è concesso ai fan, regalando autografi e selfie, facendo anche visita ai parenti palermitani. La nonna materna è originaria di Termini Imerese.

