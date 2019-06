L’Orto Botanico di Palermo pieno di libri, Gds e Tgs in campo con 3 eventi

Parte bene Una Marina di Libri, festival dell'editoria indipendente, che taglia il traguardo del decimo anno all'insegna del tema «Isola/Isole». Folto pubblico alla prima di ieri. Sono presenti 98 case editrici in undici luoghi simbolo che animano i viali dell'Orto Botanico, tra sale monumentali e palchi en plein air, da mattina a sera. La manifestazione è promossa dal Ccn Piazza Marina & Dintorni, realizzata in collaborazione con le case editrici Navarra editore e Sellerio, la libreria Dudi e l'Università degli studi di Palermo.

La manifestazione anche quest'anno si svolge tra i viali alberati dell'Orto e per l'occasione, il Giornale di Sicilia triplica le sue forze con tre appuntamenti da non perdere. Il tema scelto è quello dell'integrazione, della cultura e della legalità: una tre giorni che coinvolge tutto il gruppo editoriale.

Si parte oggi dalle 19,30 con l'appuntamento «Palermo città dell'integrazione nell'epoca delle migrazioni». Testimonianze ed esperienze di vita raccontate dai rappresentati delle varie comunità straniere presenti in città. Moderano dalla sala Lanza: Marco Romano, vicedirettore responsabile, e Marina Turco, responsabile delle news di Tgs, Telegiornale di Sicilia. A partire dalle 20,30 un momento di intrattenimento condotto da Salvo La Rosa, ospite Mario Incudine.

Domani sempre a partire dalle 19,30 l'appuntamento da segnare in agenda è «Cosa resta di Palermo capitale della cultura?». A sei mesi dalla fine delle celebrazioni quale eredità ha lasciato questo riconoscimento? Ne discutono: Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo; Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo e lo storico Gaetano Basile. Moderano Marco Romano e l'editorialista di cultura, spettacoli e costume Salvatore Rizzo. Dalle 20,30 un'altra serata all'insegna dell'intrattenimento condotto da Salvo La Rosa coadiuvato da Lollo Franco.

Infine, domenica segnatevi alle 19,30 un altro appuntamento da non perdere con: «La crisi economica della mafia e i nuovi canali di finanziamento criminali». Ne discutono il questore di Palermo Renato Cortese, il comandante provinciale dei carabinieri Antonio Di Stasio, il comandante provinciale della guardia di finanza, Giancarlo Trotta. Moderano Marco Romano e Vincenzo Marannano, caposervizio della cronaca di Palermo del Giornale di Sicilia. Alle 20,30 ancora intrattenimento con Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri. Tutti gli eventi saranno in diretta su Tgs per raccontarvi da vicino quello che succede all'interno degli stand.

Tanti ospiti attesi dal mondo dell'editoria e della cultura, ma anche tre appuntamenti legati al Palermo Pride, storico partner della manifestazione, dedicati alla poesia di Marti Bras, alle «Memorie di Adriano» di Yourcenar e ai fumetti lgbt con la presenza di Giopota; tre anche gli incontri curati dalla Questura di Palermo dedicati a investigatori veri, di carta e di celluloide: con Cristina Cassar Scalia, Paola Di Simone; Virgilio Alberelli, Giacomo Cacciatore e Roberto Greco; il regista e lo sceneggiatore de «Il Cacciatore», Davide Marengo e Fabio Paladini. La partnership con la Questura vuole soprattutto raccontare la necessità di una memoria collettiva dell'impegno e della simbiosi tra la polizia di stato e la società civile. Testi e libri che richiamano momenti storici di Palermo intrecciati con la storia recente dell'Italia.

Novità assoluta del 2019 è invece il cinema all'aperto curato dal Rouge et noir con una programmazione a tema Isole. Mentre la musica sarà curata come di consueto dal Brass Group, Conservatorio Scarlatti e Teatro Ditirammu. Quest'anno il festival si arricchisce anche di eventi collaterali «La corsetta con l'editore» (una corsa mattutina in compagnia di editori, librai, lettori e semplici amanti della corsa), «Botanika» a cura di Coopculture (una speciale visita guadata che si conclude con il silent party) e la visita a «Palazzo Cloos Zingone - Trabia. Speciale Frida Kahlo», a cura di Terradamare.

